Flamengo anuncia a Betano como nova patrocinadora máster

Flamengo terá novo patrocinador máster a partir de setembro - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (18), a casa de apostas Betano como sua nova patrocinadora máster. O acordo, então, contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além do canal do clube no Youtube. Assim, a empresa venceu a concorrência e entrará no lugar da Pixbet, que encerrou vínculo na última quarta-feira (13).

Dessa forma, o contrato terá de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo nesta terça-feira (19). O novo vínculo será de três anos e quatro meses e terá início em setembro de 2025. Esse acordo renderá ao Rubro-Negro o maior patrocínio máster do país, visto que os valores superam os R$ 250 milhões por temporada, além de bonificações.

Antes do acerto, o clube carioca analisou cerca de sete propostas de casas de apostas. No entanto, apenas três delas apresentaram valores significativos e chamaram a atenção: Sportingbet, Betano e Superbet. Nos bastidores, a última aparecia como a favorita, mas a Betano conseguiu vencer a disputa.

Por fim, a definição ocorreu na última sexta-feira (15), após uma reunião que durou horas. No final de semana, Ricardo Lomba, presidente do Conselho Deliberativo, convocou a reunião para a votação do Conselho Deliberativo, que será nesta terça-feira (19).

Veja a nota oficial do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.

O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube.

A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo.

Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca Flamengo e da relevância mundial da Betano.

O Clube agradece à Betano pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial.