Imprensa europeia repercute choro e ‘humilhação’ de Neymar após goleada: ‘Uma criança’

O cenário de desolação no Morumbis, com Neymar tomado pelo choro após a goleada histórica sofrida pelo Santos, por 6 a 0 para o Vasco, estampou as páginas dos principais veículos internacionais. Como era de se esperar, o revés mais significativo da carreira do camisa 10 repercutiu da América do Sul à Europa. O jornal espanhol ‘Marca’, por exemplo, comparou o abatimento do astro ao de uma criança.

“Chorou desolado como uma criança”, intitulava-se uma das matérias acerca do tema. Já o ‘AS’, também da Espanha, deu ênfase à atuação de Philippe Coutinho — autor de dois gols da goleada — e ao significativo resultado no reencontro com o amigo de longa data.

“Coutinho saiu vitorioso neste primeiro duelo contra o velho amigo Neymar. Com uma atuação brilhante, que contrastou com a impotência do time santista”, dizia um trecho.

Em Portugal, o site ‘A Bola’ usou um tom mais duro e tratou o duelo como ”humilhação para Neymar e Santos”. A ESPN local seguiu pela mesma linha, mas baseou-se no “colapso” para descrever a atuação alvinegra. Por fim, na América do Sul, o argentino ‘Olé’ chamou o episódio de “desastre completo”.

Neymar justifica choro com indignação

O camisa 10 cumpriu o planejamento e permaneceu em campo durante os 90 minutos da goleada. Contudo, a imagem mais emblemática de sua partida no Morumbis é a do final da partida, em que deixa o gramado aos prantos. Ele, inclusive, recebeu apoio do técnico Fernando Diniz antes de dirigir-se, sozinho, ao vestiário.

Mais calmo, porém ainda abatido, o astro falou com a imprensa na saída do estádio. O camisa 10 não escondeu a decepção com o desempenho paulista e deu razão ao protesto dos torcedores presentes.

“Decepcionado com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma mer**, essa é a realidade”.

E o clima no Morumbis?

Torcedores santistas reagiram com vaias, ironias e protestos ao ‘apagão’ da equipe na etapa final. Parte do estádio, aliás, entoou gritos de “olé” contra o time após o Vasco precisar de apenas 22 minutos para resolver o confronto. Pouco depois, os alvinegros voltaram-se contra o elenco com frases como “respeitem o Santos” e “fora preguiçosos”.

O resultado confirmou a maior derrota da carreira do camisa 10 como jogador profissional. Sendo assim, superou os reveses anteriores por 4 a 0: para o Barcelona, no Mundial de 2011, e PSG na Liga dos Campeões 2017.

Cléber Xavier deixa o cargo logo

A derrota causou efeitos imediatos nos bastidores, e o técnico Cléber Xavier deu adeus ao clube ainda no Morumbis. O treinador cumpria seu primeiro desafio como treinador profissional. O Peixe oficializou a saída ainda na noite do último domingo (17) e agradeceu pelos serviços prestados nessas 15 partidas.

Com apenas 21 pontos, o clube segue na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro e convive com a pressão crescente por resultados.

