Corinthians tenta negociar Héctor Hernández, fora dos planos de Dorival

O Corinthians trabalha nos bastidores para encontrar interessados na contratação de Héctor Hernández. O atacante espanhol, de 29 anos, não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior e procura um novo clube antes do fechamento da janela de transferências.

Sem espaço no elenco, Hernández não entra em campo há dez jogos consecutivos, mesmo em um momento de dificuldades ofensivas do Timão. Sua última aparição foi contra o Grêmio, há dois meses. Questionado sobre a ausência do jogador, Dorival foi curto e direto

“Esse é um assunto que o Fabinho (Soldado, diretor executivo de futebol) está a par. Qualquer dúvida é com ele”, declarou o treinador.

Com vínculo até dezembro de 2026, o espanhol chegou ao Parque São Jorge no ano passado, mas nunca conseguiu se firmar. Ao todo, disputou 24 partidas com a camisa alvinegra e marcou apenas dois gols.

O mercado brasileiro e europeu segue aberto por mais duas semanas, mas a diretoria monitora alternativas em outros países onde a janela de transferências se estende por um período maior.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.