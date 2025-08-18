Arrascaeta alcança a marca de 100 assistências com a camisa do Flamengo

Arracaeta em ação com a camisa do Flamengo diante do Internacional - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Um dos principais nomes do Flamengo na temporada, Arrascaeta alcançou uma marca significativa. Afinal, o uruguaio chegou a sua 100ª assistência com a camisa rubro-negra neste domingo (17), contra o Internacional, no Beira-Rio.

Dentro das quatro linhas, o craque deu dois passes para gol, no triunfo por 3 a 1 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 deixou Pedro e Plata em condições de estufar a rede.

Vale lembrar que o jogador retornou ao time neste domingo (17), já que esteve de fora da partida de ida da Libertadores, contra o mesmo Colorado.

Na atual temporada, Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no Brasileirão, com 10 gols. Além disso, ele também é o goleador e marcou, ao todo, 14 tentos, assim como deu 11 assistências para tentos.

Por fim, os comandados do técnico Filipe Luís voltam a campo novamente contra o mesmo adversário, na quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), novamente no Beira-Rio. O time venceu por 1 a 0 na ida, no Maracanã, e tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final do torneio.

