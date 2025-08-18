Igor Rabello cita Thiago Silva e fala sobre acerto com o Fluminense: ‘Realizar um sonho’

O zagueiro Igor Rabello se despediu oficialmente do Atlético-MG, com direito a homenagens, no revés por 3 a 1 para o Grêmio, na Arena MRV, pelo Brasileirão. Assim, o defensor foi a campo e se emocionou com os aplausos da torcida atleticana e, logo depois, falou sobre o acerto com o Fluminense para a sequência da temporada.

Nesse sentido, o jogador citou a presença de Thiago Silva, a quem considera como ídolo. Ele também relembrou sua passagem por Xerém nas divisões de base do clube carioca.

“São vários pontos (que me fizeram escolher o Fluminense). São dois clubes que ficaram mais perto, São Paulo e Fluminense, dois clubes gigantes. Eu tive meus pontos, o Fluminense é um clube gigante, onde já trabalhei quando era da base, tenho um carinho imenso pelo clube. Tenho um ídolo (Thiago Silva) que está jogando lá, é o local onde nasci, vivi boa parte da minha vida. Não pude seguir no Fluminense, mas tinha o sonho de jogar no profissional. Estou indo realizar um sonho. Espero que dê tudo certo”, disse.

O clube aguarda a chegada do atleta, nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato. O Tricolor atravessou a negociação do zagueiro com o São Paulo e garantiu a contratação. O jogador assinará contrato até o final de 2027, com possibilidade de extensão para dezembro de 2028.

Reforço é aguardado no Rio

Na disputa pela contratação, o Flu apresentou uma proposta salarial superior à dos adversários. Além disso, pesou a favor do clube, que o zagueiro passou pelas divisões de base do Tricolor antes de iniciar sua carreira profissional pelo arquirrival, Botafogo.

Por fim, ele chega como peça de reposição, porém não pode atuar pelo clube nem na Copa do Brasil e nem na Sul-Americana, por já ter defendido o Galo em ambas competições.

