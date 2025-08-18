Jorge Jesus fala sobre ‘convite irrecusável’ de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr: ‘Outra vida’

Contratado pelo Al-Nassr, Jorge Jesus inicia seu trabalho, nesta terça-feira (19), à frente da equipe da Arábia Saudita. Assim, o treinador português destacou a importância de Cristiano Ronaldo no “convite irrecusável” do clube após sua saída oficial do Al Hilal.

Dessa forma, o comandante, que teve uma passagem marcante pelo Flamengo no futebol brasileiro, receberá por ano um salário de R$ 38 milhões, de acordo com jornais sauditas

A equipe estreia na temporada pelo formato final four da Supertaça da Arábia Saudita, que ocorre em Hong Kong. O primeiro desafio será contra o Al Ittihad, atual campeão nacional, em confronto válido pela semifinal, nesta terça-feira (19), às 9h (de Brasília).

“Não podia rejeitar o convite do Al Nassr, que partiu do novo CEO, do [José] Semedo [diretor técnico] e, como é óbvio, do Ronaldo. Não podia rejeitar porque eu queria ficar na Arábia Saudita, uma vez que já não estava no Al Hilal”, afirmou, segundo o jornal português, “A Bola”.

“Volto a dizer, fui muito bem tratado lá. Por todos os fãs e por toda a gente, mas agora é outra vida, vida nova e a ideia é exatamente fazer com que o Al Nassr volte a conquistar títulos, porque não o faz há vários anos”, completou.

