Torcedor do Corinthians é condenado a um ano de prisão por atirar cabeça de porco

Osni Fernando Luiz, torcedor do Corinthians, foi condenado a um ano de prisão em regime semiaberto por ter atirado uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena durante o clássico contra o Palmeiras, em novembro de 2024. Conhecido como “Cicatriz”, de 36 anos, ele poderá recorrer da sentença em liberdade. O delito entrou como crime contra a paz no esporte, conforme decisão da Justiça de São Paulo, inicialmente noticiada pelo ‘Uol’.

Apesar de câmeras do estádio terem registrado uma pessoa com touca ninja arremessando o objeto do setor Sul, Osni negou ter sido o responsável. No entanto, admitiu à polícia ter comprado a cabeça de porco no Mercadão da Lapa por R$ 60 e ter colocado o item dentro de uma sacola para arremessá-lo no estádio. Segundo ele, a intenção era fomentar uma “rivalidade sadia” entre torcedores. O torcedor chegou a registrar toda a preparação do ato em sua conta no Instagram.

Na sentença, o juiz Fabrício Reali Zia destacou que a cabeça de um animal morto não simboliza rivalidade esportiva. Além disso, ressaltou que a conduta de Osni “incitou a violência entre torcedores”.

O episódio rendeu consequências anteriores ao torcedor e ao clube. Em novembro do ano passado, o Corinthians recebeu uma multa do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo incidente. Além disso, em fevereiro deste ano, a Justiça proibiu Osni de frequentar os jogos do time, após ser detido novamente por estar envolvido em outro episódio com uma cabeça de porco. Desta vez, encontrada em frente ao Allianz Parque, no dia 6 de fevereiro.

