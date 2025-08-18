Grêmio encara vitória sobre o Atlético como início de reação no Brasileirão

O resultado positivo sobre o Atlético trouxe uma sensação de alívio para o Grêmio após uma semana repleta de preocupações. Assim, além dos três pontos, que ajudam o Imortal a subir na tabela, dá um voto de confiança para o técnico Mano Menezes dar continuidade ao trabalho.

A vitória também traz a esperança que a mudança de planejamento feita pela comissão técnica surta efeito. Isso porque o comandante promoveu uma mudança de postura. No caso, as valências sendo a intensidade, coragem e eficácia para converter as chances. Estas são as prioridades do Tricolor Gaúcho para a segunda metade do Campeonato Brasileiro.

Ao superar o Atlético, o Grêmio alcançou a 13ª posição, já que soma 23 pontos depois de 19 partidas. A rápida capacidade de reação do Imortal foi um cenário elogiável, com a retomada da desconfiança junto ao trabalho de Mano Menezes. Afinal, os gaúchos perderam para o Sport, lanterna do Brasileirão, na semana passada. Deste modo, houve alguns protestos e pedidos de demissão do profissional.

Virada de chave no Grêmio

Na ocasião, o vice Alexandre Rossato precisou se pronunciar como porta-voz da diretoria para respaldar o treinador. Assim, depois do triunfo sobre o Galo, Mano manteve o discurso, o aprimoramento será possível apenas com resultados positivos.

“Continuo pensando a mesma coisa da semana passada. Precisamos evoluir como equipe, como trabalho. E só dá para fazer isso vencendo. O jogo de hoje traz essa coisa boa. De ver novamente algo que fizemos, e de que nos orgulhamos de fazer bem feito”, argumentou o técnico.

Kannemann, um dos jogadores mais vitoriosos no atual elenco do Grêmio e um dos líderes no vestiário, considerou o triunfo como uma potencial virada de chave.

“Levanta o ânimo. Assenta uma base para o trabalho daqui para a frente. Conseguimos uma pequena evolução antes da parada. Mas não podemos parar aqui. Temos que usar essa vitória como ponto de partida”, explicou o argentino.

Trio de contratações a caminho

Nesta reta final da segunda janela de transferências, o Tricolor Gaúcho aguarda as chegadas do lateral-direito Marcos Rocha. O Grêmio acertou a sua contratação depois de anos defendendo o Palmeiras. Além disso, o volante Erick Noriega, que estava no Alianza Lima, também, está próximo de concluir sua transferência.

Outra tratativa que avançou nos últimos dias envolve o volante Arthur Mello, revelado na base do Imortal. A tendência é de que haja uma reunião, nesta segunda-feira (18), para acertar sua rescisão contratual com a Juventus. Caso se confirme, o próximo passo será retornar a Porto Alegre, realizar os exames médicos e assinar contrato até o final de 2026.

