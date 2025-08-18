São Paulo x Atlético Nacional (COL): onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo decide sua vida na Libertadores nesta terça-feira (19/8), quando encara o Atlético Nacional, da Colômbia, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. No embate de ida, as equipes ficaram empatadas em 0 a 0, com os colombianos perdendo dois pênaltis. Assim, quem vencer, avança no torneio. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida na marca da cal.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Paramount+.
Como chega o São Paulo
O Tricolor Paulista vem de empate em 2 a 2, fora de casa, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2025. A equipe paulista chegou a ficar em desvantagem de dois gols, mas acabou buscando o empate com um time alternativo e recheado de jovens da base. Além disso, o São Paulo vem de evolução na temporada e soma apenas uma derrota nas últimas dez partidas disputadas.
O técnico Crespo não poderá contar com alguns nomes para a partida diante dos colombianos. Luiz Gustavo (contusão pulmonar), Jonathan Calleri (ligamento cruzado), Ryan Francisco (ligamento cruzado), Oscar (fratura na vértebra lombar), Wendell (lesão na coxa) e Arboleda (lesão na coxa) estão entregues ao Departamento Médico do clube. Para o time titular, a dúvida fica no sistema ofensivo. Afinal, Lucas Moura jogou 45 minutos contra o Sport e vive a expectativa de começar o embate contra os colombianos. Assim, Alisson perderia uma vaga no time titular. Além disso, o treinador terá que decidir quem fará dupla com Luciano. André Silva e Ferreira disputam o espaço.
Como chega o Atlético Nacional
Já o time colombiano vem de empate por 2 a 2 em casa, diante do Fortaleza-COL, em jogo válido pela 7ª rodada do Clausura. O Atlético Nacional é vice-líder do Colombiano com 12 pontos conquistados, atrás do Junior Barranquilla, com 14. Aliás, para o duelo no Morumbis, o treinador Javier Gandolfi não tem desfalques e deve repetir o time que empatou com o São Paulo no jogo de ida. Além disso, vale destacar que o comandante também poupou seus principais atletas no último compromisso, visando o embate decisivo na Libertadores.
SÃO PAULO X ATLÉTICO NACIONAL
Jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores
Data e horário: 19/08/2025, às 21h30 (de Brasília)
Local: Atanásio Giradot, Medellín (COL)
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho ou Lucas Moura), Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.
ATLÉTICO NACIONAL: David Ospina; André Román, Juan José Arias, Tesillo e César Jaider; Mateus Uribe e Campuzano; Hinestroza, Edwin Cardona e Marlos Moreno; Morelos. Técnico: Javier Marcelo Gandolfi
Árbitro: Maximilano Ramírez (ARG)
Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
