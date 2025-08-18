Flaco López está na pré-lista de convocados da seleção Argentina

Em ótima fase pelo Palmeiras, o centroavante Flaco López entrou na pré-lista de convocados da seleção Argentina para as próximas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas. Ele está, assim como Lionel Messi, entre outros 31 nomes escolhidos pelo técnico Lionel Scaloni para os confrontos contra a Venezuela, no Monumental de Núñez, no dia 4 de setembro, e Equador, no Monumental de Guayaquil, no dia 9 do mesmo mês.

Caso seja chamado para a lista final, será a primeira vez do camisa 42 do Palmeiras na seleção principal. Flaco tem 15 gols e três assistências nesta temporada e vem se destacando, principalmente agora formando dupla de ataque com o também centroavante Vitor Roque.

#SelecciónMayor ???????? Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ???? pic.twitter.com/rhuJLP7agX — ???????? Selección Argentina ??? (@Argentina) August 18, 2025

Ainda em fevereiro, o atacante argentino apareceu em uma lista de atletas sub-25, publicada pelo CIES Football Observatory, que avaliava jovens com desempenho capaz de renderem estreia na seleção da Argentina. Em maio, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, brincou sobre a atenção da seleção.

“Ele tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o trabalho dele. É um jogador muito jovem e espero que o treinador da Argentina esteja distraído e que não o convoque”, disse Abel, em tom de brincadeira.

Flaco López está no Palmeiras desde 2022, mas teve seu ano mais artilheiro em 2024, com 22 gols e sete assistências em 61 partidas. Mais leve em 2025, o centroavante busca superar seu próprio recorde, tendo marcado 15 gols e distribuído três assistências em 41 jogos até o momento.

