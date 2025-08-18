Botafogo trabalha para retorno de lesionados contra a LDU pela Libertadores

Depois do revés para o Palmeiras por 1 a 0, pelo Brasileirão, o Botafogo volta suas atenções para a disputa das oitavas de final da Libertadores. Nesse sentido, o Alvinegro espera contar reforços para o jogo de volta com a LDU, no Equador, sobretudo de alguns atletas que sentiram problemas físicos e desfalcaram o time recentemente.

Entre eles, estão Arthur Cabral e Newton, que não estiveram entre os relacionados para o duelo com o Alviverde, no Nilton Santos. Contudo, ambos ainda têm chances de viajar para Quito nesta semana.

O primeiro sentiu dores ainda no jogo contra a LDU em casa, mas seguiu em campo durante os 90 minutos. O segundo, por sua vez, teve um problema durante o treinamento, mas o clube não especificou as informações acerca da possível lesão.

Por outro lado, David Ricardo ainda não tem presença confirmada entre os relacionados. No jogo de ida, ele afirmou ter sentido uma “dor insuportável” na coxa direita. Depois de uma reavaliação no sábado (16), ficou de fora do duelo com a equipe paulista, mas existe um otimismo para quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), na Casa Blanca.

“Vamos avaliar eles amanhã, que teremos o resultados dos exames. Fico na esperança de eles terem condição para jogar em Quito. Acho que Newton é um pouco mais difícil. David (Ricardo) e Cabral têm pouco mais chance de jogar. Newton, mais difícil”, afirmou o técnico Davide Ancelotti.

Outros nomes no Departamento Médico

Na longa lista alvinegra, Cuiabano também segue de fora. O lateral-esquerdo tem problema no tornozelo esquerdo desde a derrota para o Cruzeiro, em 3 de agosto. Kaio Pantaleão, por sua vez, lesionou a coxa direita na mesma partida.

Por fim, Bastos segue o tratamento de uma lesão no joelho esquerdo. Ele sofreu uma pancada no local em fevereiro, diante do Nova Iguaçu, ainda no Campeonato Carioca. O zagueiro ficou de fora do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e passou por uma cirurgia.

