Igor Rabello desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense

Novo reforço do Fluminense, Igor Rabello desembarcou no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18), para realizar exames e assinar contrato. Assim, o jogador se despediu oficialmente do Atletico-MG no revés para o Grêmio pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV.

O Tricolor atravessou a negociação do zagueiro com o São Paulo e garantiu a contratação. O jogador, com isso, assinará contrato até o final de 2027, com possibilidade de extensão para dezembro de 2028.

“Eu era da base e o Thiago Silva estava se destacando no profissional do Fluminense. Desde pequeno tenho ele como um dos meus ídolos, então agora estar com ele vai ser excepcional para mim”, disse ao portal “ge”.

Na disputa pela contratação, o Flu apresentou uma proposta salarial superior à dos adversários. Além disso, pesou a favor do clube, que o zagueiro passou pelas divisões de base do Tricolor antes de iniciar sua carreira profissional pelo arquirrival, Botafogo.

O atleta chega como peça de reposição, porém não pode atuar pelo clube nem na Copa do Brasil e nem na Sul-Americana, por já ter defendido o Galo em ambas competições.

Passagem por Xerém

O atleta chegou ao clube carioca quando ainda tinha nove anos, em 2004. Ele passou, de forma inicial, por uma peneira e representou o Tricolor, primeiramente, no futsal. Curiosamente, ainda não atuava como defensor, mas sim como centroavante da equipe e até fazia seus gols.

Mas logo recebeu o convite para se transferir para o campo, no ano seguinte. Durante a transição, passou a ser zagueiro em virtude de sua estatura e, em Xerém, conquistou a Copa Rio Bonito e a Copa Light Sub-11 e a Taça Minas Gerais Sub-15. No sub-17, esteve na reserva no elenco campeão carioca, da Taça Rio e do Torneio Guilherme Embry.

Em 2012, porém, Igor Rabello deixou o Fluminense em 2012. Na época, o clube entendia ter muitos zagueiros na categoria e optou por liberá-lo. O destino foi um arquirrival, o Botafogo, onde se tornou profissional. De lá, acertou com o Atlético-MG e se transformou na contratação de um zagueiro mais cara da história do clube, por R$ 13 milhões.

