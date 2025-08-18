Pedro encerra jejum e entra em seleta lista de artilheiros do Flamengo

Pedro, enfim, voltou a balançar as redes pelo Flamengo. No último domingo (17), o atacante marcou dois gols e ajudou ao time a vencer o Inter por 3 a 1, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Com isso, ele entrou na seleta lista dos 10 maiores artilheiros da história do clube.

Além da marca histórica, Pedro, afinal, encerrou longo jejum com a camisa rubro-negra. A última vez que balançou as redes foi na vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, no jogo que marcou o retorno do jogador após a polêmica com o técnico Filipe Luís. Agora, ele soma 145 gols pelo rubro-negro.

Pedro entre os maiores artilheiros do Flamengo

Zico (1971-1990) – 508 gols

Dida (1954-1963) – 253 gols

Henrique Frade (1954-1963) – 214 gols

Pirillo (1941-1947) – 209 gols

Romário (1995-1999) – 204 gols

Gabigol (2019-2024) – 157 gols

Jarbas (1933-1946) – 152 gols

Bebeto (1983-1996) – 150 gols

Leônidas da Silva (1936-1941) – 148 gols

Pedro (2020-2025) – 145 gols

“Pedro estava num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando chega a bola na área, é um jogador diferente. Tentei deixá-lo mais perto do que seria a última linha do Inter porque quando ele está perto da área é um jogador determinante e diferente”, elogiou o treinador do Flamengo após a partida deste domingo.

Internacional e Flamengo, aliás, se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, no segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Libertadores. No entanto, Pedro não deve iniciar a partida entre os titulares já que Bruno Henrique é o principal concorrente a vaga. Aliás, na partida de ida, Filipe Luís iniciou com o camisa 27. Do outro lado, Pedro entrou somente aos 37 minutos do segundo tempo.

