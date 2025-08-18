Corinthians alcança marca negativa inédita na Neo Química Arena

A derrota para o Bahia por 2 a 1, no último sábado (16/8), deixou o Corinthians em um momento histórico negativo na Neo Química Arena. O Timão acumula agora cinco partidas seguidas sem vencer como mandante pelo Campeonato Brasileiro, algo que nunca havia acontecido desde a inauguração do estádio.

Antes, o recorde de jejum era de quatro partidas sem vitória, entre 2020 e 2021. A última vez que o clube ficou cinco jogos consecutivos sem vencer em casa pelo Brasileirão foi em 2007, ano do rebaixamento, quando acumulou sete partidas sem triunfar diante do seu torcedor.

No período atual, antes do revés para o Bahia, o Corinthians empatou com Fortaleza, Cruzeiro e Vitória, além de ter perdido para o RB Bragantino. O único resultado positivo recente em Itaquera foi contra o Palmeiras, mas na Copa do Brasil.

Em 10 jogos disputados como mandante nesta edição do Brasileirão, o Corinthians venceu apenas quatro vezes, somou três empates e sofreu três derrotas, com aproveitamento de 50% dos pontos disputados. O desempenho está próximo do pior registrado no estádio desde a sua inauguração. Afinal, em 2023, o clube somou 49,1% de aproveitamento, com seis vitórias, dez empates e três derrotas.

O time havia iniciado a temporada invicto em casa até abril. Contudo, a derrota para o Huracán, pela Copa Sul-Americana, marcou o início de uma sequência de resultados ruins no estádio.

O próximo compromisso do Corinthians em Itaquera será o clássico contra o Palmeiras, no dia 31 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de encerrar o jejum.

