Fluminense aprova proposta para criação da SAF, diz jornal

A diretoria do Fluminense aprovou a proposta do BTG Pactual para a criação de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A informação inicial foi do jornal “O Globo” nesta segunda-feira (18). Agora, o projeto irá para votação na Assembleia Geral do clube carioca. Não há valores divulgados até o momento.

O projeto de transformação do Fluminense em SAF avançou com a aprovação pela diretoria. Desta forma, todos os sócios adimplentes do clube terão direito a participar da votação na Assembleia Geral, que será na sede do clube, no Rio de Janeiro.

O quadro social do Fluminense tem cerca de 59 mil sócios. No entanto, na última eleição presidencial que reconduziu Mário Bittencourt ao cargo, apenas 3,7 mil sócios compareceram para votar. Este último número pode indicar o possível quórum para a deliberação sobre a SAF.

A proposta do BTG Pactual segue um modelo que tem sido adotado por diversos clubes brasileiros nos últimos anos. O clube planeja iniciar em setembro a divulgação dos detalhes do projeto aos sócios. Para isso, a diretoria tricolor contratou uma empresa de comunicação para elaborar a estratégia de divulgação.

O objetivo, aliás, é evitar problemas semelhantes aos enfrentados por outras agremiações que implementaram o modelo de SAF, como Vasco da Gama e Botafogo.

O modelo da BTG, afinal, estima a criação de um fundo que terá como cotistas torcedores ilustres do Fluminense, incluindo o próprio André Esteves, proprietário do banco. Por fim, para o cargo de CEO da futura SAF, o nome escolhido é o de Mário Bittencourt, atual presidente do clube, cujo mandato termina no final de 2025.

