Xabi Alonso, do Real Madrid, conta com Rodrygo na nova temporada: ‘Há muitos rumores no verão’

Rodrygo ainda busca reconquistar seu espaço com a camisa do Real Madrid - (crédito: Foto: Divulgação / Real Madrid)

O Real Madrid se prepara para a estreia na temporada 2025/26, nesta terça-feira (19), contra o Osasuna, pela primeira rodada da La Liga. Na coletiva de imprensa, o técnico Xabi Alonso reforçou a confiança na permanência do atacante brasileiro Rodrygo, que tem sido alvo de especulações durante a atual janela de transferências.

“Há muitos rumores no verão, mas eu o vi bem, conto com todos. Com todo os que conto quero que estejam sentindo pelo time, para o time e quero que estejam 100%.”, disse.

“É isso o que me preocupa e é apenas com isso que eu ocupo a minha cabeça neste momento”, completou.

O último clube que demonstrou interesse no atacante foi o Tottenham. De acordo com a imprensa espanhola, o brasileiro seria a “joia da coroa” para o novo projeto esportivo dos Spurs.

Os merengues só admitem abrir negociação por valores iguais ou superiores a 90 milhões de euros (R$ 568,6 milhões hoje). O atacante, que está no clube espanhol desde a temporada 2019/20, disputou 270 jogos oficiais e marcou 68 gols.

