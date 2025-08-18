Empresário indica ida do atacante Sinisterra ao Cruzeiro

A possível chegada de Luis Sinisterra, de 26 anos, ao Cruzeiro ganhou ainda mais força na manhã desta segunda-feira (18/8). Em uma rede social, o empresário do jogador publicou uma foto dentro de um avião com uma bandeira do Brasil e um funk de trilha sonora.

Jogando pelo Bournemouth, da Inglaterra, Luis Sinisterra não foi relacionado para a estreia do time no Campeonato Inglês, reforçando a possibilidade de deixar o clube e reforçar o Cruzeiro. Na sexta-feira (15/8), a equipe perdeu para o Liverpool por 4 a 2.

Revelado pelo Once Caldas, Sinisterra teve passagem de destaque pelo Feyenoord, da Holanda, onde disputou 113 jogos, marcou 35 gols e deu 28 assistências. O atacante chamou a atenção do Leeds United, onde atuou entre 2022 e 2024. Na temporada 2023/24, foi ao Bournemouth e, depois, contratado em definitivo. Contudo, sofreu com lesões e não conseguiu ter sequência.

Na última temporada, Sinisterra disputou apenas 14 jogos pelo Bournemouth. Ao todo, soma 37 jogos, três gols e uma assistência pelo clube. Apesar da desconfiança sobre a condição física, o Cruzeiro, afinal, está confiante que o colombiano, de 26 anos, está em condições de jogo.

