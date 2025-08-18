Confira marcas alcançadas pelo Vasco em goleada contra o Santos

A goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos segue reverberando no mundo da bola. Afinal, o placar refletiu em algumas marcas importantes no futebol brasileiro. Assim, o Jogada10 traz alguns desses números imponentes impostos pelo Cruz-Maltino no último domingo (17/8), no Morumbis.
A começar pelo fato de o 6 a 0 representar a maior goleada da história do confronto entre Vasco e Santos, rivais atemporais e donos de duas das maiores camisas do mundo do futebol. Antes, as maiores vitórias eram em placares por 5 a 1. O Peixe aplicou duas vezes tal resultado (Rio São-Paulo de 1961 e Taça Brasil de 1965). O Cruz-Maltino, por sua vez, vencera pelo placar no Roberto Gomes Pedrosa de 1970.
Além disso, foi a maior derrota da história do Santos como mandante. Não só isso: foi o pior revés da carreira de Neymar, batendo o 4 a 0 sofrido pelo Peixe na final do Mundial de Clubes de 2011 contra o Barcelona, de Pep Guardiola e Lionel Messi. Quando atuava pelo próprio Barça, sofreu o mesmo placar contra o PSG, na Champions 2016/17, aliás.
Maior goleada vascaína em pontos corridos
O 6 a 0 também representou a principal goleada do Vasco nos pontos corridos, instaurado em 2003. Anteriormente, o recorde era um 6 a 1 sobre o Atlético-MG, em São Januário, em 2008. Foi também a primeira vez que o Vasco marcou seis gols no mesmo jogo desde 2014 – 6 a 0 contra o Friburguense, pelo Campeonato Carioca.
O Cruz-Maltino também não sabia o que era vencer por cinco ou mais gols no Brasileirão desde o citado jogo contra o Galo. Ao mesmo tempo, foi a primeira vez desde 2011 que o Vasco marcou seis gols fora de casa. A última fora em campanha do título da Copa do Brasil, quando massacrou o Comercial-MS por 6 a 1.
Para finalizar, esta foi a oitava maior goleada da história dos pontos corridos e também a segunda maior vitória de um visitante dentro do mesmo recorte. A maior segue sendo um 7 a 1 do Grêmio sobre o Figueirense, no Orlando Scarpelli (SC), em 2008, aliás.
