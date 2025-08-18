Confira marcas alcançadas pelo Vasco em goleada contra o Santos

A goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos segue reverberando no mundo da bola. Afinal, o placar refletiu em algumas marcas importantes no futebol brasileiro. Assim, o Jogada10 traz alguns desses números imponentes impostos pelo Cruz-Maltino no último domingo (17/8), no Morumbis.

A começar pelo fato de o 6 a 0 representar a maior goleada da história do confronto entre Vasco e Santos, rivais atemporais e donos de duas das maiores camisas do mundo do futebol. Antes, as maiores vitórias eram em placares por 5 a 1. O Peixe aplicou duas vezes tal resultado (Rio São-Paulo de 1961 e Taça Brasil de 1965). O Cruz-Maltino, por sua vez, vencera pelo placar no Roberto Gomes Pedrosa de 1970.

LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Santos: Coutinho dá aula em surra histórica

Além disso, foi a maior derrota da história do Santos como mandante. Não só isso: foi o pior revés da carreira de Neymar, batendo o 4 a 0 sofrido pelo Peixe na final do Mundial de Clubes de 2011 contra o Barcelona, de Pep Guardiola e Lionel Messi. Quando atuava pelo próprio Barça, sofreu o mesmo placar contra o PSG, na Champions 2016/17, aliás.

Maior goleada vascaína em pontos corridos

O 6 a 0 também representou a principal goleada do Vasco nos pontos corridos, instaurado em 2003. Anteriormente, o recorde era um 6 a 1 sobre o Atlético-MG, em São Januário, em 2008. Foi também a primeira vez que o Vasco marcou seis gols no mesmo jogo desde 2014 – 6 a 0 contra o Friburguense, pelo Campeonato Carioca.

O Cruz-Maltino também não sabia o que era vencer por cinco ou mais gols no Brasileirão desde o citado jogo contra o Galo. Ao mesmo tempo, foi a primeira vez desde 2011 que o Vasco marcou seis gols fora de casa. A última fora em campanha do título da Copa do Brasil, quando massacrou o Comercial-MS por 6 a 1.

Para finalizar, esta foi a oitava maior goleada da história dos pontos corridos e também a segunda maior vitória de um visitante dentro do mesmo recorte. A maior segue sendo um 7 a 1 do Grêmio sobre o Figueirense, no Orlando Scarpelli (SC), em 2008, aliás.

Confira algumas marcas do icônico Santos 0 x 6 Vasco

Maior goleada do confronto Santos x Vasco

Maior goleada sofrida pelo Santos como mandante

Maior derrota da carreira de Neymar

Maior goleada do Vasco nos pontos corridos

Segunda maior goleada de um visitante nos pontos corridos

Oitava maior goleada da história dos pontos corridos

Primeira vez que o Vasco faz seis gols num jogo desde 2014

Primeira vitória por cinco ou mais gols do Vasco no Brasileirão desde 2008

Primeira vez que o Vasco faz seis gols como visitante desde 2011

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.