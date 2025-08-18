Palmeiras não desperdiça oportunidade e frustra disparada do Fla

Palmeiras e Flamengo venceram fora de seus domínios, mas é evidente que os três pontos somados pela equipe de Abel têm um gostinho mais doce. Afinal, depois que os comandados de Filipe Luís bateram o Internacional no Beira-Rio, os alviverdes tiveram êxito em uma das tarefas mais difíceis dentro do Brasileirão: derrotar o Botafogo no Nilton Santos. Mesmo com os triunfos frente a times inicialmente reservas.

Afirmar que o Verdão não tem um elenco como o do Rubro-Negro, assim como o Glorioso é mais forte que o Colorado, passa longe da irresponsabilidade. Diante do exposto, o triunfo por 1 a 0 no Rio é uma resposta à altura de um time que, até então, vivia um ambiente de crise.

O Flamengo fez o dever fora de casa e colocou a pressão sobre o Palmeiras, que, por sua vez, mostrou-se merecedor de respeito. Da torcida, da imprensa e dos adversários. Mesmo com uma performance aquém em comparação ao grande resultado.

Enquanto o discurso no Inter é o de que o Brasileirão não tem o mesmo peso da Libertadores na temporada, Davide Ancelotti deixou claro que o Botafogo, único vivo em três frentes (segue na Copa do Brasil, ao contrário da dupla) vai priorizar competições. Contudo, o filho do técnico da Seleção Brasileira precisou escalar uma formação repleta de desfalques em razão de questões médicas e pelo desafio da altitude de Quito contra a LDU no meio de semana.

Palmeiras, aliado da competência

O Palmeiras, que se mostra muito mais forte como visitante (aproveitamento superior a 85%) do que na condição de mandante, aproveitou bem a oportunidade de não precisar poupar. Isso porque já definiu o confronto diante do Universitario, do Peru, no primeiro encontro. O duelo frente ao Botafogo em gramado carioca não poderia ter sido em ocasião melhor.

Assim, os alviverdes se recusam a permitir que o Flamengo dispare na liderança. A situação atual é de quatro pontos de vantagem para Arrascaeta & Cia., que têm um jogo a mais. A diferença real pode ser, portanto, de apenas um ponto. O que poderia, aliás, se resolver no confronto direto pela 29ª rodada, em 5 de novembro.

