InícioEsportes
Esportes

Inter e Flamengo, pela Libertadores, é cenário difetente do que rolou no domingo

Flamengo, com titulares, vence reservas do Internacional no Brasileiro. Nesta quarta, pela Liberta, Colorado vai com time principal

Flamengo, com titulares, vence reservas do Internacional no Brasileiro. Nesta quarta, pela Liberta, Colorado vai com time principal - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
Flamengo, com titulares, vence reservas do Internacional no Brasileiro. Nesta quarta, pela Liberta, Colorado vai com time principal - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Flamengo derrotou o time B do Internacional, no Beira Rio, com alguma facilidade, por 3 a 1.  Assim, mascarou o duelo da próxima quarta-feira, pela Libertadores, que terá cenário completamente diferente. Afinal, titulares colorados em campo, casa superlotada, necessidade de vitória, ambiente pesado. Pelo menos foi suficiente para manter a liderança do Brasileiro, que não é favor, é obrigação.

Este papo de escalar reservas, em compromisso que vale três pontos, é de enlouquecer. É assaltar o torcedor que paga o ingresso, é oferecer o resultado ao adversário. Vejam vocês: o Alan Patrick não foi sequer relacionado. Quem quiser que entenda.

Como foi a vitória do Flamengo

O Internacional entrou disposto a marcar a saída do Flamengo, mas é fato que o time carioca fez 1 a 0 logo aos seis minutos, com Pedro, e o gaúcho perdeu o jeito, deixando o visitante dominar a partida. Aos 11, Pedro ampliou, e o anfitrião, confuso, não acertou mais nada. O Flamengo teve campo para liquidar, mas preferiu tocar a bola, desperdiçando a chance de enfiar mais gols. O problema é que havia um tempo inteiro para jogar, e o Internacional teria, obrigatoriamente, que tomar providências para mudar o panorama.

Curiosamente, Roger Machado não promoveu substituições, solicitando somente que a equipe mostrasse maior rigor na marcação no meio, o que fez o Flamengo recuar, apostando apenas em contra-ataques. No momento em que o Internacional forçava as jogadas ofensivas, e pretendia enfim modificar o time, o Rubro-Negro, que trocara Pedro por Plata, envolveu o adversário na entrada da área e ele, Plata, bateu à esquerda de Anthoni, para fazer 3 a 0.

Filipe Luis, que sempre mexe mal, e justifica pior ainda, passou a providenciar mudanças, sugerindo que o resultado estava garantido. Surgiram mais substituições, de ambos os lados, e a partida passou a se arrastar, porque o Internacional teria que operar um milagre, e o Flamengo pensava somente no apito final.

Mas o Flamengo, eventualmente, não consegue deixar de levar gol, e Borré fez o do Internacional nos acréscimos, suficiente para mostrar que mesmo sendo evidente a distância entre o titular rubro-negro e o reserva colorado, não é tão simples, como se possa imaginar, vencer o time gaúcho no Beira Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/08/2025 16:06
    x