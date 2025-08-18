Olympique de Marselha afasta jogadores após briga no vestiário

Adrien Rabiot em ação na partida contra o Rennes, pelo Campeonato Francês - (crédito: Foto: Divulgação)

O Olympique de Marselha começou mal o Campeonato Francês. Mesmo com um jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Rennes e saiu de campo sob pressão. O clima no vestiário depois da derrota acabou piorando a situação.

De acordo com a ‘RMC Sport’, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe trocaram insultos, enquanto Højbjerg, Rulli e Balerdi também se mostraram bastante exaltados. A confusão só diminuiu quando o técnico Roberto De Zerbi precisou intervir de forma dura para impor ordem no grupo.

Dessa maneira, o clube decidiu punir os dois principais envolvidos. Rabiot e Rowe foram suspensos temporariamente, em medida que não deve se estender por muito tempo, mas serve como recado de que atitudes desse tipo não serão toleradas.

Como parte da punição, os jogadores também terão de contribuir com uma doação à Fundação OM.

Na próxima rodada, o Olympique de Marselha tenta se recuperar em casa diante do Paris FC, recém-promovido à elite do futebol francês.

