Fluminense x América de Cali-COL: onde assistir, escalações e arbitragem

Em boa fase na temporada, o Fluminense volta a campo e vai em busca de avançar na Sul-Americana. Afinal, a equipe carioca mede forças com o América de Cali, da Colômbia, nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Assim, o Tricolor necessita apenas de um empate para ficar com a vaga nas quartas de final, visto que venceu por 2 a 1, fora de casa.

Dessa forma, o Tricolor foi o primeiro colocado no Grupo F na fase de grupos, com 13 pontos em seis jogos. Já o time colombiano ficou em segundo no Grupo C, com oito, atrás do Huracán-ARG e à frente do Corinthians. Nos playoffs, o Alvirrubro passou pelo Bahia ao empatar, sem gols, em Salvador e vencer por 2 a 0, na Colômbia. Quem avançar enfrenta Lanús ou Central Córdoba, ambos da Argentina.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (19) terá a transmissão do Paramount+ e do SBT.

Como chega o Fluminense

O técnico Renato Gaúcho teve boas notícias nos últimos dias. Afinal, o capitão Thiago Silva, Gabriel Fuentes e Otávio estão em transição física e mais próximos de retornar aos gramados. Por outro lado, Soteldo e Ignácio seguem lesionados, enquanto Keno precisou ser substituído ainda no primeiro tempo contra o Fortaleza por causa de um pisão no tornozelo. Além disso, Santi Moreno não foi inscrito a tempo e só poderá estrear nas quartas, assim como Igor Rabello não poderá atuar pelo Flu na Sul-Americana.

Como chega o América de Cali-COL

A equipe prioriza a Sul-Americana, tanto que entrou em campo com uma equipe recheada de reservas, em uma derrota por 2 a 1 pelo Deportivo Pereira, em confronto válido pelo Campeonato Colombiano. A tendência é que, no Maracanã, o técnico Raimondi repita os onze iniciais utilizados no jogo em Cali. O gol nos minutos finais, no jogo de ida, recolocou o América no confronto, já que se o time vencer por um gol de diferença, leva a disputa da vaga para as penalidades máximas.

FLUMINENSE X AMÉRICA DE CALI-COL

Sul-Americana 2025 – Jogo de volta das oitavas de final

Data e horário: 19/08/2025. 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Renê; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho

AMÉRICA DE CALI: Soto; Candelo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos. Técnico: Gabriel Raimondi

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.