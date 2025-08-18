Real Madrid x Osasuna: onde assistir, escalações e arbitragem

O Real Madrid está de volta ao Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira (19), o clube merengue recebe o Osasuna às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 1ª rodada de LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Vini Jr ficará fora da convocação da Seleção Brasileira

Como chega o Real Madrid

O clube merengue teve sua partida de estreia no Campeonato Espanhol adiada para esta terça-feira devido à disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O time fará sua estreia em 2025/26 sob o comando do técnico Xabi Alonso e o clube se reforçou com as chegadas de Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras e Dean Huijsen.

Além disso, o Real Madrid poderá contar com Vini Jr, que tem o Osasuna como sua segunda maior vítima com a camisa merengue. Ao todo, o brasileiro marcou oito gols em 12 partidas diante do adversário desta terça-feira.

Contudo, Xabi Alonso também precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Bellingham, Camavinga, Endrick e Mendy, que se recuperam de lesão, desfalcam o time nesta terça-feira. Além disso, Rudiger, suspenso, completa a lista de ausências.

???? @KMbappe

7?? @vinijr pic.twitter.com/1rJmOXwJ03 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2025

Como chega o Osasuna

Por outro lado, o Osasuna começa uma nova temporada com mudança no comando da equipe. Assim, o italiano Alessio Lisci, que substituiu Jagoba Arrasate, fará sua estreia oficial pelo clube. Na temporada passada, o time de Pamplona fez uma campanha regular e encerrou na metade da tabela. Dessa maneira, a expectativa do clube é ao menos repetir o desempenho e sonhar em disputar uma vaga nas próximas competições europeias.

Por fim, o Osasuna terá um desfalque confirmado para o duelo no Santiago Bernabéu. Yoldi, que ainda não foi inscrito na LaLiga por questões burocráticas, está fora do jogo.

REAL MADRID X OSASUNA

1ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26

Data-Hora: terça-feira, 19/08/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.

OSASUNA: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz e Bretones; Rubén García, Torró, Moncayola e Oroz; Budimir. Técnico: Alessio Lisci.

Árbitro: Adrián Cordero (ESP).

VAR: Daniel Jesús Trujillo (ESP).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.