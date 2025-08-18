Pré-lista de Ancelotti tem novidades do Brasileirão

A pré-convocação do técnico Carlo Ancelotti para a próxima data Fifa consta com novidades do futebol brasileiro. Afinal, dentre os 50 nomes indicados pelo italiano antes da lista final – que será divulgada na próxima segunda-feira (25/8) -, pelo menos três são de jogadores novos na Seleção Brasileira.

Segundo informações do “ge” desta segunda (18/8), o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, o volante Marcos Antônio, do São Paulo, e o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, estão na pré-lista do treinador. Seguindo prazo determinado pela Fifa, a CBF enviou os 50 nomes 15 dias antes da apresentação da Seleção, que ocorre dia 1º de setembro. Há também três nomes do Botafogo, mas que já haviam sido lembrados: o lateral-direito Vitinho, o lateral-esquerdo Alex Telles, e o volante Danilo.

No entanto, a convocação final de Ancelotti só contará com 23 nomes, o que não garante que os três citados constem na lista. O Brasil enfrentará Chile e Bolívia nas próximas rodadas – as que encerram as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em terceiro, a Seleção Brasileira já garantiu vaga, mantendo a tradição de participar de todas as edições do Mundial. As partidas, aliás, ocorrem nos dias 4 (Chile), no Maracanã, e 9 (Bolívia), em El Alto.

Kaio Jorge é o artilheiro do Brasileirão, com 13 gols. Ele é um dos craques do Cruzeiro, que surge na terceira posição, com 37 pontos – seis a menos que o líder Flamengo. Marcos Antônio, por sua vez, é titular absoluto no São Paulo, sexto colocado do torneio. Por fim, Paulo Henrique vem sendo um dos destaques do Vasco, que venceu o Santos por 6 a 0 no último domingo (17/8).

