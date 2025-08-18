Lukaku sofre lesão grave e pode desfalcar o Napoli até 2026

Momento da lesão de Lukaku no amistoso do Napoli contra o Olympiacos - (crédito: Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

Más notícias para o Napoli. Romelu Lukaku se machucou no amistoso contra o Olympiacos e, nesta segunda-feira (18), o clube confirmou que a lesão é séria. O atacante belga sofreu um problema grave na coxa esquerda e, segundo a imprensa italiana, pode ficar afastado dos gramados por quatro a cinco meses.

Em nota oficial, o Napoli informou que Lukaku “já iniciou o processo de recuperação” e passará por “avaliação cirúrgica” nos próximos dias.

Bollettino medico | Le condizioni di Lukaku

De acordo com o jornal ‘Gazzetta dello Sport’, existem duas alternativas em discussão. A primeira é um tratamento conservador, que permitiria um retorno mais rápido, mas sem garantia de cura definitiva. Nesse caso, o risco seria precisar de cirurgia mais adiante, o que poderia prolongar o tempo fora de campo para até sete meses.

A segunda opção é operar de imediato. Se essa for a escolha, Lukaku deve ficar parado entre quatro e cinco meses, o que praticamente o tira de ação até o início de 2026. Jogador e clube devem bater o martelo em breve.

Na última temporada, Lukaku marcou 14 gols e deu 11 assistências em 38 jogos com a camisa do Napoli.

Napoli busca reforço após lesão de Lukaku

Com a ausência do belga, o clube voltou ao mercado em busca de um centroavante, já que não pretende iniciar a temporada somente com Lucca como referência no ataque. A proximidade do fechamento da janela de transferências, no entanto, dificulta a busca por um substituto à altura.

Segundo o ‘Corriere dello Sport’, alguns nomes já aparecem na lista: Zirkzee (Manchester United), Mateta (Crystal Palace), Krstovic (Lecce) e Dovbyk (Roma).

