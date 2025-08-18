Retorno de narrador, ex-Globo, à TV causa nostalgia na internet

Milton Leite retornou à televisão quase um ano depois de sua saída da Globo - (crédito: Foto: Instagram @miltonleite)

O emblemático narrador Milton Leite, ex-Globo, está de volta à televisão. Isso porque o comunicador fez a sua estreia no Xports, novo canal esportivo na TV aberta. Assim, em seu novo emprego, ele participou de duas transmissões esportivos no final de semana. No sábado, ele comandou a exibição da partida entre Bayern de Munique e Stuttgart, pela decisão da Supercopa da Alemanha. No dia seguinte, ele esteve em Espanyol e Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.

Mesmo com o período longe das câmeras, Milton Leite seguiu com prestígio entre os internautas e pela audiência da televisão. Em sua primeira narração pelo Xsports, o narrador recebeu alguns elogios.

“Um dos melhores de todos os tempos. Ficou parecendo efootball”, frisou um fã do locutor.

“A narração do Milton Leite é excelente. Seria um desperdício ele ficar de fora da TV”, reforçou um segundo.

“Bizarro que o SporTV escanteou o gênio Milton Leite por conta de uma política de inclusão”, deduziu um terceiro.

O anúncio do acerto entre a Xsports e o ex-funcionário da Globo Milton Leite, de 66 anos, aliás, ocorreu na última quarta-feira (6), em um evento em São Paulo. O comunicador ressaltou que os diferenciais para concordar com a proposta foi um ritmo menor de trabalho. Além de não haver a necessidade em realizar viagens ou até mesmo jogos longe de Sã Paulo.

Passagem pela Globo

Milton Leite fez grandes trabalhos na emissora carioca. Ele comandou os programas SporTV Repórter, Arena SporTV e Grande Círculo. Também fez diversas transmissões para TV aberta e fechada. Além de querer ficar mais tempo com a família, algumas situações incomodavam Milton Leite. A redução do seu nome na escala e as demissões recentes foram preponderantes para a sua saída.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook