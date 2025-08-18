Román, do Atlético-MG, comenta sobre possível ida ao Mundial Sub-20

O jovem zagueiro Iván Román ganhou sua segunda oportunidade como titular do Atlético-MG no último domingo (17/8), em derrota por 3 a 1 para o Grêmio, na Arena MRV. Aos 19 anos, o chileno começou jogando pela primeira vez desde a terceira rodada do Brasileirão – empate por 2 a 2 com o Vitória, também na casa do Galo.

E, perguntado sobre uma possível ida ao Mundial Sub-20 pela seleção do Chile, o jogador desconversou. Segundo o próprio, não será ele quem decidirá sobre sua participação, ou não, no torneio, que ocorrerá em seu país de origem entre setembro e outubro.

“Estou sempre à disposição para jogar na minha seleção, sempre disse isso. Mas eu sou um jogador do Atlético, estou à função do clube, não depende de mim. Só tenho que seguir ordens. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero jogar no Atlético e também na minha seleção, mas sigo ordens. Vou esperar o que eles vão decidir”, revelou na zona mista da Arena MRV.

Atlético vive problema no sistema defensivo

Agora, o Atlético enfrenta um grande problema em sua defesa. Afinal, Lyanco sofreu lesão muscular e desfalcará o Galo por tempo indeterminado. Além disso, outro titular, Junior Alonso, levou vermelho direto contra o Grêmio e cumprirá suspensão de pelo menos uma partida. Já Igor Rabello, que tinha pouco espaço na temporada, saiu para o Fluminense.

Vitor Hugo, outra opção para o setor, realizou apenas dez jogos na temporada e já não vai a campo desde 13 de junho, quando atuou por 12 minutos em vitória por 2 a 0 sobre o Inter. Assim, Román passa a ser uma das principais peças para o setor, pelo menos enquanto o zagueiro Ruan Tressoldi (ex-Sassuolo) não chega a Belo Horizonte.

