Júnior Santos pede mais oportunidades no Atlético e cita exemplo de Vitor Roque

O atacante Júnior Santos está insatisfeito no Atlético, pois reclama da falta de oportunidades entre os titulares e de mais minutagem sob o comando de Cuca. Ele ainda lembra que foi uma das principais contratações do futebol brasileiro e custou cerca de 8 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Na derrota para o Grêmio, na Arena MRV, ainda ouviu vaias da torcida.

“A torcida tem toda razão. Ainda não tive uma sequência. Dos jogadores que foram contratados, das grandes contratações, acho que fui o único que não teve uma sequência. Não gosto de fazer comparações, mas o início foi difícil para todos, como aconteceu com Vitor Roque, que admiro bastante. Ele ganhou sequência e agora começa a deslanchar no Palmeiras” disse Júnior Santos.

Conhecido como Jacaré, ele chegou para ser titular, porém nunca consolidou esse espaço. Agora, continua na briga por uma vaga e afirma que precisa de uma sequência para devolver alegrias ao torcedor do Galo. Apesar disso, isenta o técnico de qualquer responsabilidade neste momento.

“Preciso dessa sequência para ganhar confiança e ritmo de jogo, para voltar a ser o Júnior Santos explosivo, que rompia linhas e levava perigo ao adversário”, analisou.

“Entendo o treinador. Os jogadores que têm entrado estão bem. Preciso esperar minha chance. Pelo meu estilo, quando ganho ritmo, devido à força física e explosão, consigo me destacar” completou e concluiu ao falar de Cuca.

Júnior Santos foi titular somente duas vezes. Nas demais partidas, sempre saiu do banco. O Galo segue vivo na Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.