Ex-jogador e comentarista da Globo vai às lágrimas com a vitória do Vasco

A impactante vitória de goleada do Vasco sobre o Santos, no último domingo (17), no Morumbis, pelo Brasileirão, segue repercutindo. Afinal, no começo de sua participação no programa “Seleção SporTV”, o comentarista Lédio Carbona exibiu o texto que escreveu em suas redes sociais. O conteúdo priorizava ressaltar a importância do triunfo dos cariocas sobre o Santos. Outro integrante da bancada na atração, Fellipe Bastos emocionou-se e não conseguiu conter as lágrimas.  Em seguida, declarou o seu amor ao Cruz-Maltino.

“Eu vivi o Vasco, meus filhos são Vasco. Na prática são apenas três pontos, sim. Mas para o vascaíno não é só isso. Nós sofremos há muitos anos e a gente venceu o Santos de Neymar. A gente vem de anos sem conseguir vencer. Hoje eu acordei radiante. Falei para os meus filhos irem para escola com a camisa do Vasco, e a escola não deixa. Eu sou muito emotivo, me emocionei”, disse Fellipe Basto no “Seleção Sportv”.

Vasco ganha fôlego na disputa contra o rebaixamento

O Cruz-Maltino, a princípio, deixou a zona de rebaixamento com o resultado positivo sobre o Santos e subiu para a 16ª posição. Isso porque alcançou os 19 pontos, mas com dois jogos a menos. Inclusive, os cariocas vão cumprir o primeiro jogo atrasado nesta semana.

O Vasco irá enfrentar o Juventude, na próxima quarta-feira (20), às 19h, no Alfredo Jaconi, em duelo adiado pela 14ª rodada do Brasileirão. Na mesma semana, o seu adversário será o Corinthians, pelo mesmo torneio, mas em duelo pela 21ª rodada, em São Januário, no próximo domingo (24).

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/08/2025 18:49
