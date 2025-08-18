Novo hit? Flamengo divulga funk em homenagem ao elenco nas redes sociais

Os perfis do Flamengo nas redes sociais amanheceram sob o embalo do novo hit da temporada, após a vitória convincente por 3 a 1 sobre o Internacional nesse domingo (17), no Beira-Rio. Isso porque o Rubro-Negro escolheu o funk ‘Olha meu bonde passando’, do DJ BR da Tijuca, como trilha sonora para compartilhar registros inéditos do triunfo desta 20ª rodada do Brasileirão.

A música segue o roteiro de hits anteriores e cita alguns dos principais nomes do elenco atual: Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e Rossi são exemplos. Em paralelo, valoriza reforços que chegaram recentemente como Samuel Lino, Wallace Yan e Saúl. Filipe Luís, ídolo como jogador e em busca do mesmo como técnico, também recebeu moral do DJ.

O fenômeno, aliás, repete uma tradição já estabelecida. Desde o hit ‘Os Coringas do Flamengo’, lançado no emblemático ano de 2019 por MC Poze, diferentes funks passaram a representar o time nas redes sociais. Destacam-se entre eles músicas como ‘Tropa do Mengo Bolado’, ‘Ai, Pedro’ e ‘Só Pitbull do Flamengo’ figuram na lista.

@flamengo Olha meu bonde passando… ???? #Vids #FlamenGo #INTxFLA ? som original – Flamengo

Flamengo se mantém líder

Citado no funk em questão, Pedro balançou as redes duas vezes e entrou para o top-10 maiores artilheiros do clube. O atacante precisou de apenas 12 minutos em campo para praticamente garantir a vitória dos visitantes no Beira-Rio. Plata ampliou na etapa final, enquanto o Inter descontou apenas nos acréscimos com Borré.

Os comandados de Filipe Luís somam 43 pontos e lideram a competição com folga, visto que é seguido pelo Palmeiras, com 39. Caso vença o Mirassol nesta segunda-feira (18), o Cruzeiro pode retomar a vice-liderança com 40 no total.

Próximo desafio pela Libertadores

Sem pausa após o triunfo, o elenco iniciou atividades no CT do Grêmio nesta segunda-feira (18), às 15h30 (horário de Brasília). A preparação visa o confronto decisivo da próxima quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), novamente no Beira-Rio, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Como venceu a ida por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro joga pelo empate para assegurar a vaga nas quartas de final.

