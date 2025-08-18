Ex-Botafogo marca na goleada do Krasnodar e mira novo título na Rússia

Campeão russo na última temporada, o atacante brasileiro Victor Sá, ex-Botafogo, segue em grande fase pelo Krasnodar. No último domingo (17), ele marcou seu primeiro gol na atual edição da Premier League Russa, na goleada por 5 a 1 sobre o PFC Sochi. O terceiro tento do jogo, anotado por Sá, deu ainda mais tranquilidade ao time diante da torcida.

“Estou muito feliz em poder marcar o meu primeiro gol na atual temporada. Foi um jogo em que conseguimos encaixar bastante na segunda etapa e pudemos alcançar um placar elástico. Foi uma boa partida de todo o time e, graças a Deus, pude deixar a minha marca também. Espero poder seguir marcando e ajudando o Krasnodar a conquistar os bons resultados que possam nos colocar sempre entre os primeiros da tabela”, disse.

Após conquistar o título inédito na temporada passada, o Krasnodar agora busca o bicampeonato da Premier League Russa. A equipe está na segunda colocação, com 12 pontos em 5 jogos disputados — quatro vitórias e uma derrota. O líder no momento é o Lokomotiv Moscou, com 13 pontos. Além disso, o Krasnodar vem de três vitórias consecutivas na liga, e, considerando também o triunfo sobre o Dínamo Moscou pela Copa da Rússia, a sequência chega a quatro vitórias seguidas.

Victor Sá avalia início da temporada e reforça ambição por novas conquistas

“A gente sabe que o nosso time vai ser o mais visado nessa temporada por conta de termos conquistado o título na temporada passada. Agora, nós somos o time a ser batido e temos visto isso em todos os jogos. Dessa forma, estamos tendo um bom início, a equipe está fazendo boas partidas e os resultados estão vindo. Sabemos que é só o início, mas vamos trabalhar muito para buscar conquistar títulos nessa temporada”, concluiu o ex-Botafogo.

