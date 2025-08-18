Valencia e Vitinho se tornam desfalques para o Internacional no Brasileirão

O Internacional voltou a centralizar seus esforços na disputa pela vaga nas quartas de final da Libertadores com o Flamengo. Contudo, no encontro do último domingo entre as equipes, pelo Campeonato Brasileiro, a derrota não foi a única consequência negativa. Isso porque os atacantes Valencia e Vitinho receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão na rodada seguinte do torneio. No caso, no duelo com o Cruzeiro, no próximo sábado (23), no Mineirão.

No atual cenário, os dois jogadores detêm a condição de reservas, mas seriam alternativas úteis no banco. Vitinho frequentemente é acionado pelo técnico Roger Machado. Já o equatoriano, em más fase, perdeu prestígio e espaço. Valencia nem sequer entrou em campo na vitória sobre o Bragantino e na derrota para o Flamengo, ambas no Brasileirão.

Momento negativo do setor ofensivo do Internacional

O camisa 13 vive com um jejum de 16 partidas sem conseguir marcar, situação que o fez se tornar a última opção entre os centroavantes. O equatoriano, aliás, entrou em campo em 29 duelos e fez sete gols. A sua contratação foi cercada de expectativa na segunda metade de 2023, mas ele não conseguiu corresponder.

Em um primeiro momento, a expectativa era de que Valencia pudesse voltar a ganhar nova oportunidade, pela possibilidade de Roger Machado poupar alguns titulares. Se cogitava até que ele pudesse estar entre os 11 iniciais ao lado de Borré.

O Colorado entra em campo para se manter vivo na Libertadores na próxima quarta-feira (20), novamente contra o Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de final.

Assim como no embate do último domingo (17), o Inter também perdeu para o Rubro-Negro, mas por 1 a 0. Deste modo, precisa de um triunfo por pelo menos um gol de vantagem para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Se o resultado positivo tiver dois ou mais gols de vantagem, os gaúchos conquistarão a vaga direta para a fase seguinte do torneio continental.

