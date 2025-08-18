InícioEsportes
Dortmund sofre contra time da 3ª divisão, mas avança na Copa da Alemanha

Jogadores do Borussia Dortmund comemoram o gol marcado por Guirassy

Jogadores do Borussia Dortmund comemoram o gol marcado por Guirassy - (crédito: Foto: Christof Koepsel/Getty Images)
Jogadores do Borussia Dortmund comemoram o gol marcado por Guirassy - (crédito: Foto: Christof Koepsel/Getty Images)

O Borussia Dortmund sofreu mais do que o esperado, mas garantiu a classificação na Copa da Alemanha. Nesta segunda-feira (18), a equipe venceu o RW Essen, da terceira divisão alemã, por 1 a 0, graças a um golaço de Serhou Guirassy na reta final da partida.

Aos 34 do segundo tempo, o atacante guineense recebeu passe de Anton na entrada da área, girou de costas para o gol e finalizou com precisão no canto esquerdo, para confirmar a classificação do Dortmund para a segunda rodada do torneio nacional.

Contudo, a partida também ficou marcada por um lance preocupante envolvendo um brasileiro. Yan Couto deixou o gramado de maca após entrada dura de Aninkorah-Meisel já no fim do jogo. Outro momento de destaque foi a estreia oficial de Jobe Bellingham, irmão de Jude, do Real Madrid, que entrou em campo aos 19 minutos da segunda etapa.

Nos outros confrontos da primeira rodada da Copa da Alemanha nesta segunda-feira (18), o Mainz passou pelo Dynamo Dresden com vitória por 1 a 0. Por outro lado, o Hertha Berlim eliminou o Munster nos pênaltis, enquanto o Fortuna Düsseldorf bateu o Schweinfurt por 4 a 2.

