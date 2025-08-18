Dortmund sofre contra time da 3ª divisão, mas avança na Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund sofreu mais do que o esperado, mas garantiu a classificação na Copa da Alemanha. Nesta segunda-feira (18), a equipe venceu o RW Essen, da terceira divisão alemã, por 1 a 0, graças a um golaço de Serhou Guirassy na reta final da partida.

Aos 34 do segundo tempo, o atacante guineense recebeu passe de Anton na entrada da área, girou de costas para o gol e finalizou com precisão no canto esquerdo, para confirmar a classificação do Dortmund para a segunda rodada do torneio nacional.

Contudo, a partida também ficou marcada por um lance preocupante envolvendo um brasileiro. Yan Couto deixou o gramado de maca após entrada dura de Aninkorah-Meisel já no fim do jogo. Outro momento de destaque foi a estreia oficial de Jobe Bellingham, irmão de Jude, do Real Madrid, que entrou em campo aos 19 minutos da segunda etapa.

Hartes Stück Arbeit! ? pic.twitter.com/w8ewf58rqf — Borussia Dortmund (@BVB) August 18, 2025

Nos outros confrontos da primeira rodada da Copa da Alemanha nesta segunda-feira (18), o Mainz passou pelo Dynamo Dresden com vitória por 1 a 0. Por outro lado, o Hertha Berlim eliminou o Munster nos pênaltis, enquanto o Fortuna Düsseldorf bateu o Schweinfurt por 4 a 2.

