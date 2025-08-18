Tottenham renova contrato do capitão Cristian Romero

O Tottenham anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Cristian Romero. O zagueiro argentino, capitão da equipe, assinou um acordo de longa duração com os Spurs.

“Estamos muito felizes em anunciar que Cristian Romero assinou um novo contrato de longa duração com o clube”, escreveu o clube nas redes sociais.

Romero chegou a Londres em agosto de 2021, inicialmente por empréstimo da Atalanta, e se transferiu de forma definitiva no ano seguinte. Na Itália, ele recebeu o prêmio de melhor defensor da Serie A na temporada 2020/2021. Pelo Tottenham, o zagueiro soma 126 partidas e foi escolhido capitão antes da Supercopa da Europa, na qual o clube acabou derrotado pelo PSG nos pênaltis.

Vamos Cuti ???????????? pic.twitter.com/piEg9n3qv6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025

Pela seleção da Argentina, Romero estreou em junho de 2021 contra o Chile e já acumula 44 partidas, com três gols marcados. Além disso, o zagueiro foi uma peça importante na conquista da Copa do Mundo em 2022.

Aos 27 anos, o defensor também tem passagens por Belgrano, na Argentina, e pelo Genoa, na Itália.

