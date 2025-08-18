InícioEsportes
Tiago Nunes se envolve em confusão após empate da LDU

Técnico da LDU se desencontrolou após discutir com técnico adversário

Técnico da LDU se desencontrolou após discutir com técnico adversário - (crédito: Foto: Reprodução)
O duelo de volta entre LDU e Botafogo, pelas oitavas de final da Libertadores, acontece apenas na próxima quinta-feira (21). Entretanto, o clima pelos lados da representação de Quito (ao menos, para o técnico Tiago Nunes) já é de considerável tensão.

No último domingo (17), usando equipe alternativa, a Liga de Quito sofreu para conseguir um empate contra o Manta FC, em 1 a 1. Resultado esse que, pensando na liderança da primeira fase do Campeonato Equatoriano, deixa o time a nove pontos do líder, Independiente del Valle. A saber, restam somente 15 em disputa.

Por conta do contexto, após o Manta abrir o marcador do Estádio Casa Blanca já aos 29 minutos do segundo tempo, a partida ganhou contornos de sofrimento para os donos da casa. Sofrimento esse que, rapidamente, se transformou em irritação diante do comportamento onde os visitantes faziam a famosa “cera” para gastar tempo.

Desse modo, mesmo com a obtenção da igualdade, já aos 51 minutos do tempo complementar, o técnico brasileiro se mostrava visivelmente irritado. Ao ponto, aliás, de ter uma quente discussão com o técnico adversário, Efrén Mera, e empurrar o companheiro de profissão.

Como a situação ocorreu em frente a arbitragem comandada por Juan Carlos Andrade, o dono do apito não teve dúvidas e apresentou cartão vermelho para o treinador brasileiro. Logo, Tiago Nunes está suspenso para o jogo após o compromisso da Liberta, diante do El Nacional, pelo Equatoriano. O jogo em questão ocorre no domingo (24), às 15h (de Brasília), no Olimpico Atahualpa.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/08/2025 20:41
