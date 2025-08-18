Belletti convoca Barcelona para final do Mundial Sub-20 contra o Flamengo

Juliano Belletti, técnico brasileiro do Barcelona B anunciou nesta segunda-feira (18) a lista de 23 jogadores que vão disputar a final do Mundial da categoria contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado (23), no Maracanã.
Belletti conquistou recentemente a Champions Sub-19 com o Barça e, com isso, levou a equipe à decisão contra o Rubro-Negro, atual bicampeão da Libertadores Sub-20. No ano passado, o Flamengo levantou o troféu do Mundial após vencer o Olympiacos por 2 a 1, também no Maracanã.
Criado em 2022, o torneio já teve como campeões o Benfica e o Boca Juniors. No entanto, o Flamengo pode se tornar o primeiro clube a vencer duas vezes a competição. Por outro lado, o Barcelona tenta o título inédito.
?? Mode #IntercontinentalSub20 ????
?????? pic.twitter.com/lbCM6sAI5Y
— FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) August 18, 2025
De acordo com a imprensa espanhola, quatro atletas não foram liberados pelo técnico Hansi Flick para a final: Jofre Torrents, Dro, Toni e Guille Fernández, que seguem integrados ao elenco principal do Barcelona.
Ainda assim, Belletti contará com 19 jogadores que já subiram para o Barça B, entre eles o atacante Shane Kluivert, filho do ex-centroavante Patrick Kluivert, ídolo do clube entre 1998 e 2004 e figura marcante da seleção holandesa na Copa do Mundo de 1998.
Veja os nomes relacionados por Belletti:
???? La convocatòria per viatjar demà a Brasil
???? Intercontinental Sub20
???? Flamengo
???? Dissabte 23
????? Maracaná#FCBMasia ?????? pic.twitter.com/0fYUcVFZaX
— FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) August 18, 2025
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.