Cruzeiro empata com Mirassol e perde vice-liderança do Brasileirão

O Cruzeiro se tornou mais uma vítima do Mirassol, a sensação do Brasileirão. Na caça aos líderes, a Raposa chegou a sair na frente do placar, mas não aguentou a pressão e empatou por 1 a 1, nesta segunda-feira (18), no Maião, pela 20ª rodada. O artilheiro Kaio Jorge marcou para o time mineiro, enquanto Negueba garantiu a igualdade na etapa final com uma pintura.

Com o empate, o Cruzeiro perdeu a vice-liderança para o Palmeiras e caiu para o terceiro lugar, com 38 pontos. Já o Mirassol, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 29 pontos. A Raposa volta a campo no próximo sábado (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Mineirão, enquanto o Leão visita o Fortaleza, domingo (24), no mesmo horário, no Castelão.

Cruzeiro marca no início e controla o jogo

O jogo começou animado. Na caça ao líder, o Cruzeiro abriu o placar logo aos quatro minutos e ditou o ritmo de jogo. Após uma desatenção da defesa do Mirassol, Matheus Pereira aproveitou e acertou belo cruzamento para Kaio Jorge. O artilheiro do Brasileirão recebeu na área e não perdoou: 1 a 0 para a Raposa no Maião.

Em desvantagem, o Mirassol subiu as linhas para tentar se recuperar e defender a invencibilidade dentro de casa. O Cruzeiro, por outro lado, teve espaço nos contra-ataques. Contudo, não foi eficiente. Wanderson teve a melhor oportunidade de ampliar aos 21 minutos, mas Walter fez uma grande defesa e manteve o time paulista vivo.

O Mirassol cresceu somente após os 20 minutos. Dessa forma, o time paulista conseguiu equilibrar as ações e incomodou o Cruzeiro com a marcação alta. Assim, a Raposa cometeu erros na saída de bola e passou perigo. Contudo, Cássio apareceu bem com grandes defesas, como em um desvio à queima-roupa de Carlos Eduardo, aos 38, e em outras tentativas de Edson Carioca e Chico da Costa.

Mirassol reage e empata com pintura

O panorama mudou na etapa final. O jogo recomeçou morno e com as equipes se estudando. Dessa forma, poucas chances surgiram nos primeiros 15 minutos. Em vantagem, o Cruzeiro tentou fechar os espaços e dificultar o ataque adversário. O Mirassol, por sua vez, teve o controle da posse de bola, mas esbarrava na falta de criatividade na última linha.

Aos poucos, o Mirassol foi ganhando confiança. O técnico Rafael Guanaes deixou o time mais ofensivo com a entrada de Negueba. E deu certo. Pouco mais de cinco minutos após entrar na partida, Negueba recebeu pelo lado esquerdo, levou para o meio, passou por Walace e bateu no ângulo para empatar o jogo. Golaço. Sem chance para Cássio.

Após empatar, o Mirassol renovou a energia do time com mudanças e cresceu. Dessa forma, quase virou em duas oportunidades, mas Jemmes e Matheus Bianqui carimbaram a trave. O Cruzeiro tentou responder da mesma forma, mas não deu certo. Afinal, o time paulista seguiu criando as melhores chances, principalmente pelo jogo aéreo, mas o empate persistiu até o apito final.

MIRASSOL 1 x 1 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data: 18/08/2025

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Gols: Kaio Jorge, 4’/1ºT (0-1); Negueba, 19’/2ºT (1-1)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Matheus Bianqui, 31’/2ºT), José Aldo (Chico Kim, 24’/2ºT) e Danielzinho; Carlos Eduardo (Negueba, 12’/2ºT), Edson Carioca (Alesson, 24’/2ºT) e Chico da Costa (Cristian, 31’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes

CRUZEIRO: Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Walace (Matheus Henrique, 25’/2ºT), Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson (Lautaro Díaz, 37’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Ramon, Jemmes e Chico Kim (MIR); Cássio, Kauã Prates, Walace e Wanderson (CRU)

