Quatro jogadores do Flamengo são convocados pela Seleção Uruguaia

A Data Fifa se aproxima e o Flamengo já começa a ser notificado pelos jogadores que serão convocados para suas seleções. Quatro jogadores rubro-negros estão na lista de Marcelo Bielsa para os confrontos contra Peru e Chile, pelas Eliminatórias. O treinador convocou Giorgian de Arrascaeta, Nico De la Cruz, Guillermo Varela e Matías Viña para as últimas partidas da Celeste na qualificatória.

Arrascaeta e Varela estiveram em campo na última Data FIFA, quando o Uruguai encarou o Paraguai e a Venezuela. As novidades ficam por De la Cruz e Viña, que estavam lesionados e retornam à Seleção. Bielsa não convocava o lateral desde a Copa América do ano passado. A Associação Uruguaia de Futebol ainda não divulgou a lista oficial, mas o jornalista Cahê Mota, do portal ge, teve acesso às informações.

O Uruguai ainda não está classificado para a Copa do Mundo, mas se encontra em uma situação muito confortável. Na quarta colocação, com 24 pontos, a Celeste precisa de apenas um empate para confirmar sua vaga no Mundial do ano que vem, ou garante a vaga caso a Venezuela não vença um dos seus jogos. No pior cenário possível, os comandados por Bielsa iriam disputar a Repescagem no começo do ano que vem.

Apesar da grande quantidade de jogadores, as convocações não devem atrapalhar a rotina do Flamengo. Como o Brasileirão vai parar para a Data Fifa, entre os dias 1º e 9 de setembro, o clube já está eliminado da Copa do Brasil, o Rubro-Negro não possui compromissos marcados durante ou próximo aos jogos das Eliminatórias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.