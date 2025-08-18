Operário x Avaí: Onde assistir, escalações e arbitragem

A 22ª rodada da Série B se encerra com um confronto de opostos nesta terça-feira (19). O Operário recebe o Avaí no Estádio Germano Kruger, às 19h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta para se afastar da zona de rebaixamento e um visitante que sonha em se aproximar do G4.

O duelo é marcado por um reencontro especial no banco de reservas. O técnico do Operário, o ex-meia Alex, já comandou o Avaí em sua curta carreira e agora enfrenta o antigo clube. Do outro lado, o experiente Jair Ventura busca mais um bom resultado para a equipe catarinense, que está em uma posição mais confortável na tabela e quer encostar nos primeiros colocados.

Onde assistir

O Disney+ transmite a partir das 19h30 (de Brasília).

Como chega o Operário

O Operário chega para a partida pressionado e precisando dar uma resposta à sua torcida. A equipe paranaense está na 14ª posição, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Além disso, o Fantasma vem de uma derrota por 2 a 0 para o Goiás na última rodada, o que aumenta a necessidade de uma vitória em casa para ganhar tranquilidade no campeonato.

O técnico Alex tem uma lista de problemas para escalar o time. A ausência certa é a do lateral Gabriel Feliciano, que segue lesionado. Para piorar, o atacante Daniel Amorim está em transição física e é dúvida, enquanto Joseph e Vinicius Mingotti também podem ser desfalques, limitando as opções do treinador.

Como chega o Avaí

O Avaí chega a Ponta Grossa em um momento muito mais tranquilo e sonhando alto na competição. A equipe catarinense tem 32 pontos e sabe que uma vitória fora de casa pode deixá-la muito perto do G4. O time comandado por Jair Ventura aposta na boa fase para superar um adversário da parte de baixo da tabela e se firmar na briga pelo acesso.

Para este confronto, o treinador ganha reforços importantes. Os atacantes Emerson Ramon e Raylan, que ficaram de fora do último jogo por questões contratuais, estão novamente à disposição. A tendência, inclusive, é que Ramon seja titular. Por outro lado, Thayllon e Rigley sentiram desconfortos e serão reavaliados, mas podem aparecer entre os relacionados.

OPERÁRIO X AVAÍ

Série B do Brasileiro – 22ª rodada

Data e hora: 19/08/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO: Elias; Gabriel Souza, Nilson Junior, Miranda e Jefferson; Zuluaga, Índio, Neto Paraíba e Rodrigo; Gabriel Boschilia e Ademilson. Técnico: Alex.

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Silva; JP, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Onde assistir: Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.