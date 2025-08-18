Fabrício Bruno detona arbitragem após empate com Mirassol

O Cruzeiro deixou o campo reclamando da arbitragem mais uma vez. Após o empate por 1 a 1 com o Mirassol, nesta segunda-feira (18), no Maião, pela 20ª rodada do Brasileirão, o zagueiro Fabrício Bruno detonou a não marcação de um possível pênalti para a Raposa. Afinal, no lance, o volante José Aldo desvia a bola com a mão. O árbitro Bruno Arleu de Araújo, no entanto, seguiu a partida.

ATUAÇÕES DO CRUZEIRO! Veja como foi

“O Mirassol é muito forte dentro de casa. Sabíamos que tínhamos a vantagem e que eles iam buscar o empate. O Bruno (Arleu de Araújo) picotou o jogo todo e não marcou um pênalti claríssimo. Tínhamos que rever algumas coisas na nossa arbitragem. Tivemos uma derrota sofrida no último jogo e, hoje, conseguimos esse empate. Agora temos que retomar o caminho das vitórias dentro de casa”, disse.

O lance ocorreu aos dois minutos, quando a partida ainda estava empatada sem gols. Na jogada, Matheus Pereira tentou um chute da entrada da área, mas furou. Na sequência, José Aldo se enrola, a bola toca na coxa e, depois, na mão. O jogador, aliás, lamenta imediatamente. Mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo mandou seguir — e o VAR não chamou.

“Na dúvida, tudo é marcado para o adversário. Não é específico com o Cruzeiro, mas toda rodada tem alguma polêmica por causa de erro de arbitragem. No último jogo, tivemos um gol anulado e, hoje, um pênalti não dado. ‘Ah, mas pega na barriga dele’… Mas é um erro técnico dele. Infelizmente, na dúvida, é tudo para o adversário. Temos que seguir lutando contra tudo e contra todos”, completou Fabrício Bruno.

Cruzeiro abre o placar cedo, mas cede empate na etapa final

Pouco depois da polêmica, o Cruzeiro abriu o placar. Apenas dois minutos após o possível pênalti não marcado, Matheus Pereira cruzou na medida para Kaio Jorge, que recebeu livre na área e marcou pela 14ª vez no Brasileirão. Contudo, o Mirassol cresceu, dominou o segundo tempo e empatou com Negueba, aos 19 minutos. Depois, ainda acertou a trave mais duas vezes.

Com o empate, o Cruzeiro perdeu a vice-liderança para o Palmeiras e caiu para o terceiro lugar, com 38 pontos. Já o Mirassol, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 29 pontos. A Raposa volta a campo no próximo sábado (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Mineirão, enquanto o Leão visita o Fortaleza, domingo (24), no mesmo horário, no Castelão.

