Vélez Sarsfield x Fortaleza: Onde assistir, escalações e arbitragem

A vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores estará em jogo nesta terça-feira (19). O Fortaleza encara o Vélez Sarsfield às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Como o jogo de ida no Castelão terminou empatado em 0 a 0, a disputa está totalmente em aberto: quem vencer, avança.

O confronto decisivo acontece em um momento muito delicado para o time brasileiro. O Fortaleza vive uma péssima fase, ocupando a vice-lanterna do Brasileirão e sem vencer há três jogos. Por outro lado, o Vélez chega embalado, brigando pela liderança do Campeonato Argentino e confiante por decidir a vaga em casa.

Onde assistir

O Disney+ transmite a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Vélez Sarsfield

O Vélez Sarsfield chega para a partida de volta com a confiança em alta e o favoritismo ao seu lado. A equipe argentina conseguiu um importante empate sem gols no Brasil. Com isso, agora precisa de uma vitória simples em casa para se classificar. O time, aliás, vive um ótimo momento e vem de uma vitória sobre o Independiente em seu campeonato nacional.

O técnico Guillermo Barros Schelotto, especialista em Libertadores, tem um cenário tranquilo para escalar sua equipe. O único desfalque certo é o jogador Baeza, que está suspenso. No restante, o time deve ir a campo com força máxima para pressionar o adversário desde o início e buscar a vaga nas quartas de final.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega à Argentina vivendo sua pior fase na temporada e com a missão de superar as adversidades. A equipe de Renato Paiva é a vice-lanterna do Brasileirão e não vence há três jogos. A última partida foi mais uma derrota, para o Fluminense. Agora, o time precisa juntar os cacos e focar totalmente na busca por uma classificação histórica fora de casa.

A situação do Leão do Pici é ainda mais complicada pela enorme quantidade de desfalques. Os jogadores Matheus Rossetto e Kuscevic estão suspensos. Além deles, outros quatro atletas importantes estão no departamento médico: Moisés, Brenno, Pochettino e Matheus Pereira, obrigando o treinador a escalar uma equipe bastante modificada.

VÉLEZ SARSFIELD X FORTALEZA

Copa Libertadores – Oitavas de final (Jogo de volta)

Data e horário: 19/08/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)

VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gómez; Tobías Andrada, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca e Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; José Herrera, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Onde assistir: Disney+

