Jardim reclama de pênalti não marcado para o Cruzeiro: ‘Não sabia que era vôlei’

Leonardo Jardim reclamou de um possível pênalti não marcado para o Cruzeiro no empate com o Mirassol, no Maião, pela 20ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro ficou na bronca com a arbitragem mais uma vez. Após o empate com o Mirassol por 1 a 1, nesta segunda-feira (18), no Maião, pela 20ª rodada do Brasileirão, a Raposa deixou o campo reclamando de um possível pênalti não marcado no primeiro tempo. Dessa forma, o técnico Leonardo Jardim endossou a crítica dos jogadores e disparou contra o árbitro Bruno Arleu de Araújo.

“Primeiro a bola toca na coxa e, depois, no braço. O pênalti vem a seguir. Não sabia que era permitido dar manchete de vôlei dentro da área. O futebol brasileiro precisa tomar medidas porque as pessoas começam a desacreditar do VAR. Às vezes chama, outras não. O primeiro toque na mão é casual, mas no segundo ele dá uma manchete. Isso não é casual”, disse Leonardo Jardim.

O lance ocorreu aos dois minutos, quando a partida ainda estava empatada sem gols. Na jogada, Matheus Pereira tentou um chute da entrada da área, mas furou. Na sequência, José Aldo se enrola, a bola toca na coxa e, depois, na mão. O jogador, aliás, lamenta imediatamente. Mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo mandou seguir — e o VAR não chamou.

Pouco depois da polêmica, o Cruzeiro abriu o placar. Apenas dois minutos após o possível pênalti não marcado, Matheus Pereira cruzou na medida para Kaio Jorge, que recebeu livre na área e marcou pela 14ª vez no Brasileirão. Contudo, o Mirassol cresceu, dominou o segundo tempo e empatou com Negueba, aos 19 minutos. Depois, ainda acertou a trave mais duas vezes.

Jogadores do Cruzeiro também reclamam da arbitragem

Autor do gol do Cruzeiro no primeiro tempo, o atacante Kaio Jorge foi o primeiro jogador a reclamar. No intervalo da partida, o artilheiro do Brasileirão ainda lembrou do gol anulado contra o Santos na rodada anterior. Depois do jogo, o zagueiro Fabrício Bruno também adotou um tom semelhante e endossou as críticas a arbitragem do futebol brasileiro.

Com o empate, o Cruzeiro perdeu a vice-liderança para o Palmeiras e caiu para o terceiro lugar, com 38 pontos. Já o Mirassol, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 29 pontos. A Raposa volta a campo no próximo sábado (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Mineirão, enquanto o Leão visita o Fortaleza, domingo (24), no mesmo horário, no Castelão.

