Marcos Rocha se emociona em sua despedida do Palmeiras

De partida para o Grêmio, o lateral-direito Marcos Rocha não conteve as lágrimas ao se despedir do Palmeiras. O clube preparou uma homenagem ao jogador junto com a diretoria, o treinador Abel Ferreira e o restante do elenco. A homenagem aconteceu no último sábado (16), antes do treino na Academia de Futebol, mas o Verdão divulgou as imagens apenas nesta segunda-feira (18).

O lateral era um dos capitães do time, junto com Weverton e Gustavo Gómez. Em seu discurso de despedida, Rocha reforçou a lealdade que teve com o grupo neste período e também em como buscou manter o time unido.

“Eu sempre fui leal a cada treinamento, jogo, a cada reunião que tínhamos de decidir sobre algo que envolvesse o nome de vocês. Eu, o Gómez e o Weverton sempre procuramos fazer o melhor para que a gente pudesse manter esse grupo unido, focado nos nossos objetivos. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em cada um que estava nos representando. Vou para uma jornada nova, feliz, mas com sentimento de que deixei meu nome na história do clube”, declarou o jogador.

Marcos Rocha recebeu uma placa da presidente Leila Pereira, exaltando seus feitos pelo clube. O jogador também posou para fotos junto com a diretoria, comissão técnica, família e o elenco alviverde com os troféus que conquistou no Palmeiras.

O jogador chegou ao clube em 2018 e conquistou seu espaço logo de cara. No Verdão, conquistou duas Libertadores, três Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma SuperCopa do Brasil e quatro Paulistas.

