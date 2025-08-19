Racing x Peñarol: onde assistir, escalações e arbitragem

Racing e Peñarol se enfrentam na noite desta terça-feira, 19/8, pela volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo será no El Cilindro, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília). Os argentinos podem ter a vantagem de jogar em casa, mas quem joga pelo empate é o Peñarol, que venceu por 1 a 0 na ida, em Montevidéu.

O vencedor deste duelo Argentina x Uruguai enfrentará, nas quartas de final, o vencedor de Vélez Sarsfield e Fortaleza. Os times também se enfrentam nesta terça-feira, em Buenos Aires. Na ida, empate por 0 a 0.

Onde assistir

A Paramount+ transmite a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Racing

O Racing é o atual campeão da Sul-Americana e da Supercopa da América do Sul. Nesta Libertadores, avançou para as oitavas. Tudo ótimo? Não. Afinal, o time não vai bem no Argentino (antecipou um lugar ruim na tabela) e perdeu na ida. Assim, vive sob pressão. Porém, há um lado bom é que a torcida está muito motivada e comprou todos os ingressos disponíveis para a partida das últimas horas — o que significa muito apoio ao time.

Gustavo Costas tem dúvida em apenas uma posição: o ataque. Mas três jogadores estão na briga: Balboa, Torres e Vergara.

Como chega o Peñarol

O Peñarol sabe que encontrará um ambiente hostil, mas também sabe que tem uma vantagem. Apertada, mas vantagem. Como joga pelo empate, deve atuar de forma bem fechada. O técnico Diego Aguirre tem apenas uma ausência: o atacante Leo Fernández, machucado, não vai para o jogo. Contudo, Terans (Aex-Athletico-PR e FLuminense), que fez o gol da vitória por 1 a 0 na ida, segue no banco como arma para a etapa final. O seu substituto será Garcia.

RACING x PEÑAROL

Oitavas de final da Libertadores- volta

Data e horário: 19/8/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: El Cilindro, Buenos Aires (ARG)

RÁCING: Árias; Di Cesare, Sosa, Rojo e Martirena; Nardoni, Almendra, Rojas e Solari; Balboa (Torres ou Vergara). Técnico: Gustavo Costas.

PEÑAROL: Cortés; Gularte, Méndez, Herrera, e Olivera; Cabrera, Sosa, Trindade e Remedi; Garcia e Silvera. Técnico: Diego Aguirre

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Auxiliares: Jhon Leon e Jhon Gallego (COL).

VAR: Juan Lara (CHI)

