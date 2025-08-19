Pedro e Bruno Henrique disputam vaga no time em jogo decisivo no Flamengo

Pedro e Bruno Henrique colocaram uma dúvida na cabeça do técnico Filipe Luís. Os dois jogadores do Flamengo foram importantes nas duas vitórias sobre o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores. No último domingo, o camisa 9 marcou dois gols e encerrou longo jejum de gols. Do outro lado, o camisa 27 garantiu a vantagem mínima para o duelo de volta da competição mata-mata.

“Pedro, quando chega a bola na área, é um jogador diferente. Tentei deixá-lo mais perto do que seria a última linha do Inter, porque, quando ele está perto da área, é um jogador determinante e diferente. Acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. No segundo tempo, conseguimos manter o nível e praticamente fechar com o terceiro gol”, disse Filipe Luís.

Pedro e Bruno Henrique marcaram oito gols cada nesta temporada. Enquanto o camisa 9 atuou em 25 partidas (14 como titular), Bruno Henrique jogou 37 vezes (26 delas iniciando a partida). O segundo chegou a ser questionado pela torcida por suas atuações recentes, porém mostrou novamente poder de decisão pelo clube carioca.

O Flamengo não retornou para o Rio de Janeiro após a vitória sobre o Inter no Beira-Rio. A delegação seguiu em Porto Alegre, onde ficará até quarta-feira para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, no mesmo estádio e novamente contra o Inter. Filipe Luís decidirá a escalação nos dois treinos que fará no centro de treinamento do Grêmio.

O técnico Filipe Luís também ganhou Danilo e De la Cruz. O zagueiro e o volante estavam lesionados e desfalcaram a equipe nas últimas partidas. A única dúvida é o lateral direito Emerson Royal, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no primeiro jogo contra o Internacional, pela Libertadores. O jogador, entretanto, está com o grupo na capital gaúcha.

