Corinthians negocia com Depay para prorrogar pagamento de bônus

O Corinthians vive dias de forte pressão fora de campo. Afundado em dívidas e com problemas de fluxo de caixa, o clube negocia diretamente com o estafe de Memphis Depay para alongar o prazo de pagamento de R$ 11 milhões em prêmios devidos ao camisa 10.

De acordo com o contrato, a quantia deveria ser quitada até a próxima quarta-feira. No entanto, a diretoria alvinegra admite que não tem recursos suficientes para cumprir o compromisso. Além disso, em menos de um mês, uma nova despesa se aproxima. Afinal, no dia 15 de setembro, vence a segunda parcela das luvas do atacante, no valor de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões na cotação atual).

Mesmo após receber R$ 14 milhões do Bahia, referentes à multa rescisória do atacante Kauê Furquim, o Timão segue em apuros. Uma das questões mais urgentes é quitar a dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres. O valor total é de R$ 33,4 milhões, e o não pagamento mantém o Corinthians sob risco de transfer ban da Fifa.

A diretoria tenta costurar um acordo: oferecer parte do montante à vista e parcelar o restante. Até agora, porém, os mexicanos rejeitaram as condições apresentadas.

Corinthians tenta resolver impasse com a LFU

Para tentar se reequilibrar, o clube negocia com parceiros e busca antecipar receitas. Uma das conversas em andamento é com a Liga Forte União (LFU), que poderia render R$ 57 milhões ao Corinthians. O contrato, inclusive, chegou a ser redigido, mas não foi assinado pelo presidente Osmar Stabile.

Stabile não se mostrou favorável à cláusula que obriga a renovação do vínculo com a LFU por mais um ano para a liberação do dinheiro. Uma nova rodada de reuniões deve ocorrer nesta semana para tentar destravar o acordo.

Nos bastidores, o clima é de apreensão. Em recente encontro com conselheiros, Stabile não escondeu o tamanho do problema: “A situação financeira do Corinthians é calamitosa”, admitiu.

Além do impasse com o Santos Laguna, o clube também teme sofrer novas punições da Corte Arbitral do Esporte (CAS) ainda em agosto. Os processos de Matías Rojas e Rodrigo Garro podem resultar em novos transfer bans e complicar ainda mais a já delicada situação alvinegra.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/08/2025 09:33
