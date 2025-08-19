Serna pode ser arma em mais um jogo mata-mata pelo Fluminense

Kevin Serna é um dos jogadores que vem chamando atenção na volta da boa fase do Fluminense na temporada. O colombiano pode ser a arma de escape na construção dos ataques. No sábado, atleta deu assistência para Canobbio e Cano e foi muito importante para a vitória sobre o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, ele tem a oportunidade de mais uma bela atuação em campo em fase mata-mata.

Nesta terça-feira (19), o Fluminense, em viés de alta, volta a campo novamente contra o América de Cali, às 21h30, pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Ele deve iniciar a partida como titular e tende a ser arma do técnico Renato Gaúcho para buscar a classificação.

Contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante participou diretamente dos dois gols na vitória por 2 a 1 do Tricolor. No primeiro, chutou na trave antes de Everaldo aproveitar o rebote. No segundo, deu assistência para o próprio Everaldo após uma jogada impressionante pelo lado direito, driblando dois marcadores.

Na Sul-Americana, ele, aliás, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Once Caldas que garantiu a classificação às oitavas da Sula. Porém, no torneio da elite do futebol mundial, o atacante praticamente não entrou em campo, e o seu empresário chegou a dar um indireta para o técnico Renato Gaúcho. Nos últimos jogos, entretanto, ele voltou a se destacar se forma decisiva.

Cheio de confiança, o colombiano, assim, mostrou evolução física e técnica nas últimas partidas. Na temporada, Serna soma 42 jogos, com sete gols e cinco assistências. Ou seja, o colombiano participou de 12 gols ao todo de 2025.