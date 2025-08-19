Perfil ‘explosivo’ afasta Sampaoli do Santos, que discute opções

A procura do Santos por um novo treinador é cercada de dúvidas. Embora Jorge Sampaoli tenha o apoio de parte da torcida e de alguns conselheiros, o argentino está longe de ser unanimidade nos bastidores. Seu perfil explosivo e exigente é visto por dirigentes como um possível entrave, já que a cúpula alvinegra prioriza a chegada de um profissional mais “ponderado e equilibrado”.

Em sua primeira passagem pela Vila Belmiro, Sampaoli deixou boas lembranças esportivas, mas também marcou sua relação com cobranças públicas à diretoria. Desta vez, voltou a reforçar que só aceita assumir o cargo se o clube garantir reforços de peso, condição que divide opiniões entre os cartolas.

Outro nome debatido é o de Tite, que se encaixa justamente no perfil defendido por parte da diretoria. Porém, o ex-comandante da Seleção Brasileira tem uma cirurgia no joelho marcada para setembro, o que inviabiliza qualquer negociação no curto prazo.

O Santos também buscou alternativas no mercado. Houve contato por Ramón Díaz, mas o argentino preferiu permanecer no Olimpia, do Paraguai. Outro nome discutido foi o de Juan Pablo Vojvoda, que recentemente deixou o Fortaleza. No entanto, a possibilidade não empolgou a maioria da diretoria neste momento.

Enquanto a indefinição persiste, o clube vive pressão pelo tempo. Com a saída de Cléber Xavier, demitido após a goleada para o Vasco, a comissão técnica do ex-treinador conduz os treinos nesta semana. O próximo compromisso do Peixe é no domingo (24), contra o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.

