‘O que eu mais quero é pegar vocês’: Lyanco retruca torcedores do Cruzeiro nas redes sociais

A bola ainda nem rolou para o clássico mineiro da Copa do Brasil, mas o clima de rivalidade já é intenso. Após o anúncio de que ficaria de fora do duelo de ida contra o Cruzeiro, na Arena MRV, por lesão na coxa esquerda, Lyanco passou a ser chamado de “pipoqueiro” por rivais nas redes sociais. Uma provocação que não passou batida pelo capitão do Atlético-MG.

Torcedores celestes invadiram as redes para alegar que o defensor estaria fugindo do encontro com a Raposa, marcado para o dia 27 de agosto, às 19h30, na Arena MRV. Prontamente, o capitão respondeu: “Kkkk esses cruzeirenses. O que eu mais quero é pegar vocês. Não comemora, não (sic)”.

Para além da tradicional e intensa rivalidade, a tensão cresce porque o duelo vale vaga na semifinal da Copa do Brasil 2025. O Atlético, vice-campeão da edição passada, chega às quartas após eliminar o Flamengo — que o venceu na decisão do ano passado. Já o Cruzeiro tenta ampliar sua coleção e reforçar a condição de maior campeão da competição.

Lyanco desfalca Atlético-MG

De acordo com a Itatiaia, o defensor ficará fora de ação por algumas semanas. Ele perderá a partida decisiva contra o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, além do já mencionado clássico de ida contra o Cruzeiro.

O clube trabalha com a previsão de tê-lo após a Data Fifa do início de setembro. Ou seja, caso o prazo se concretize, o defensor ficaria à disposição apenas para o duelo de volta da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, no Mineirão.

Além dos duelos mata-mata, Lyanco também não participará dos confrontos pelo Campeonato Brasileiro contra São Paulo e Vitória, nos dias 24 e 31 de agosto, respectivamente.

Histórico de rivalidade

O clássico desta fase da Copa do Brasil marcará o quinto encontro entre os rivais em mata-matas nacionais. Até aqui, o Galo levou a melhor em três oportunidades, enquanto a Raposa se deu bem em uma.

O retrospecto inclui confrontos marcantes entre os arquirrivais, como a decisão da competição vencida pelo Atlético em 2014. Há, também, a classificação da Raposa nas quartas de final de 2019. Ou seja, o encontro da próxima semana iniciará o ‘tira-teima’ entre as equipes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.