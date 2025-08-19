Vasco firma parceria para projeto de reciclagem em São Januário

“Entendemos que a responsabilidade de um clube com a nossa grandeza vai muito além das quatro linhas. Projetos como este reforçam o nosso compromisso com práticas sustentáveis, que geram impacto social positivo e inspiram mudanças de hábito na nossa torcida. Ao lado do Recicla Junto, vamos transformar São Januário em um exemplo de como o futebol pode ser um agente ativo na preservação ambiental e no desenvolvimento da comunidade”, Carlos Amodeo, CEO do Vasco.

Dessa forma, o projeto já atua há seis anos no estádio Heriberto Hülse, do Criciúma, com reciclagem e destinação correta de resíduos como plástico, papel e vidro.

Neste cenário, efetuaram a reciclagem de 15 toneladas em jogos do time catarinense na Série A. Por fim, toda a renda foi revertida aos catadores, em uma iniciativa criada pela Cristalcopo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.